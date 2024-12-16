Çankırı Valiliği\'nden Okul Tatili Açıklaması

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ÇANKIRI Valiliği, okulların 1 gün tatil olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Çankırı Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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