Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Vali Taşolar, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları bildirmek amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yaşını tebrik ediyorum. Nice yüz yıllara."
Son Dakika › Güncel › Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri, Isparta'da yeni bir alabalık türünü tanımladı. Balığa, Prof. Dr. Fitnat Güler Ekmekçi'ye atfen 'Salmo ekmekciae' ismi verildi. Bu keşifle birlikte Türkiye'de doğal alabalık türlerinin sayısı 20'ye yükseldi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan Muhtar Bünyamin Demiral'e ait müstakil evin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Özel, zirvede Avrupalı sosyal demokrat liderlerle buluşarak Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve sosyal demokrasiyi güçlendirmek için yapılacakları ele aldı.
Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, yenilenecek seçimler ile ilgili yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?