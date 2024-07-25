Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş\'te fabrikalarda incelemelerde bulundu

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek burada faaliyet gösteren fabrikaları gezdi. Vali Taşolar, yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Vali Taşolar'a birçok önemli isim eşlik etti.

25.07.2024 12:45
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Taşolar, burada faaliyet gösteren fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Taşolar'a, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca, Belediye Meclis Üyeleri Hayati Kaya ve Ramazan Göktepe ile OSB Müdürü Hüseyin Önder Altun eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş'te fabrikalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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