Çankırı Valisi Trafik Haftası'nda trafik güvenliği çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Çankırı Valisi Trafik Haftası'nda trafik güvenliği çalışmalarını anlattı

Çankırı Valisi Trafik Haftası\'nda trafik güvenliği çalışmalarını anlattı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Trafik Haftası dolayısıyla kentte trafikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Taşolar, trafik güvenliği için emniyet ve jandarma tarafından alınan önlemleri vurgulayarak, trafikte minik dokunuşların insan hayatına büyük katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca engelli park yerine park eden araçlarla ilgili mektup kaleme aldıklarını ve bu uygulamanın vatandaşların duyarlılığını artırdığını ifade etti. Taşolar, Çankırı halkının öneri ve sitemlerine karşılık verdiğini ve yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarını gördüğünü söyledi.

09.05.2024 12:37
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Trafik Haftası dolayısıyla kentte trafikle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Taşolar, Çankırı'nın huzuru için trafik güvenliğinde emniyet ve jandarma aracılığıyla önlem aldıklarını söyledi.

Trafiğin minik dokunuşlarla insan hayatına çok büyük katkı sağlanabilecek bir alan olduğuna dikkati çeken Taşolar, "Minik dokunuşlarla trafik güvenliğine katkı sağlanacak. Bana göre artı değerler sağladığımızı düşünüyorum. Tabii ki bunlar adım adım, nokta nokta gidiyor. Küçük dokunuyoruz ama bu küçük dokunuşların hakikaten çok anlam ifade edeceğine inanıyoruz." dedi.

Engelli park yerine park eden araçlarla ilgili mektup kaleme aldıklarını, bu uygulamadan sonra vatandaşların bu konuya daha duyarlı olduklarını gözlemlediklerini dile getiren Taşolar, "Bu uygulamamıza devam edeceğiz. Küçük bir mektup, küçük bir sitemdi ama hakikaten vatandaşımız nazarında çok şey ifade etti. Çankırı'ya da teşekkür etmekte fayda var. Küçük önerilerimiz, sitemlerimiz Çankırı halkında çok ciddi manada karşılık buluyor. Bundan dolayı da çok mutlu ve müteşekkirim. Yapmış olduğumuz öneriler, tavsiyeler, sitemler bazen karşılık bulmayabilir ama ben bu karşılığı net olarak Çankırı'da görüyorum." diye konuştu.

Römorkların arkasındaki reflektörün önemine de değinen Taşolar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca kentte trafikle ilgili yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Valisi Trafik Haftası'nda trafik güvenliği çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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