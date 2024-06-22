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Cankurtaranlar sahilde megafonla uyarı yapıyor

- Akçakoca'da denize girmek yasak

-Az sayıda vatandaş ise denize girmek yerine sahilin tadını çıkartıyor

DÜZCE - Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Sahilde cankurtaranlar megafonla "Kötü hava şartlarından dolayı denize girmek yasak. Lütfen denize girmeyin" uyarısı yapıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22-23 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Cankurtaranlar görevde

Sabahın erken saatinden itibaren sahilde görev alan cankurtaranlarda ellerinde megafonla vatandaşları uyarıyor. Ekipler "Kötü hava nedeniyle denize girmek yasaktır, lütfen denize girmeyiniz" anonsu yaparak sahili geziyorlar.

Kumsalın keyfini sürüyorlar

Yaklaşım 35 kilometreyi bulan sahil şeridinde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak denize girmezken kumsalın tadını çıkartıyorlar. Vatandaşlar, yasağı hava şartlarından dolayı normal karşıladıklarını belirterek "Denize girmiyoruz, kurallara uyuyoruz. Yüzme bildiğimiz halde girmiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerinde bulundular.

Pakistan'dan gelen bir gurup ise kamp sandalyeleriyle sahilin keyfini sürüyorlar ve "Denize girmiyoruz" dediler.