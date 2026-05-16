Cannes'da Gazze İçin Sembolik Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cannes'da Gazze İçin Sembolik Eylem

16.05.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cannes Film Festivali'nde 'Gaza Sunbirds' belgeseli için 'Gazze Yaşıyor' mesajlı tekneyle eylem yapıldı.

Fransa'nın güneyinde Cannes kentinde "Gaza Sunbirds (Gazze Güneş Kuşları)" isimli belgeselin gösterimi kapsamında "Gazze Yaşıyor" mesajını taşıyan tekneyle sembolik eylem düzenlendi.

Dünya genelinden yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katıldığı 79. Cannes Film Festivali 12 Mayıs'ta başladı.

Festival kapsamında düzenlenen Cannes Docs'ta "Gaza Sunbirds (Gazze Güneş Kuşları)" isimli belgeselin gösterimi için Gazzeli para-bisiklet takımı Cannes'da sembolik bir eylem yaptı.

Gazzeli para-bisiklet takımı, festivalin yapıldığı Cannes'daki limana, yelkeni üzerinde İngilizce "Gazze Yaşıyor (Gaza Lives On)" yazılı tekne ile geldi.

Yelkeni üzerinde ayrıca yüzünde Filistin bayrağı tasvir edilen bir kadın figürünün yer alması dikkati çekti.

Ulusal basındaki haberlere göre, söz konusu tekne, güvenlik güçleri tarafından bir süreliğine durduruldu.

Gaza Sunbirds, Gazze'deki para-bisiklet takımının ismi olarak da biliniyor.

Yönetmen koltuğuna İtalyan Flavia Cappellini'nin oturduğu "Gaza Sunbirds" belgeseli, Gazzeli eski bisiklet şampiyonu Alaa Aldali'nin hayatını konu alıyor.

Gaza Sunbirds takımı, sosyal medya platformundan yaptıkları açıklamada, gözlemci filolarıyla Cannes'a doğru yelken açtıklarını belirterek, "Gazze'den bir para-bisiklet takımı olarak başlayan bu yolculuk, çok daha büyük bir şeye dönüştü; hayatta kalma, direniş, engellilik, spor ve yok olmayı reddetme öyküsü." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, bu yolculukta Cannes Docs'ta "Gaza Sunbirds" belgeselinin ilk gösteriminin yapılacağı da kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belgesel, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cannes'da Gazze İçin Sembolik Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:44:41. #7.13#
SON DAKİKA: Cannes'da Gazze İçin Sembolik Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.