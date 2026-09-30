Canpolat, CHP Ekonomi Masası'nın fon krizine dair 7 sorusunu yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
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Canpolat, CHP Ekonomi Masası'nın fon krizine dair 7 sorusunu yeniden gündeme taşıdı

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Canpolat, CHP Ekonomi Masası\'nın fon krizine dair 7 sorusunu yeniden gündeme taşıdı
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CHP'li Cemal Canpolat, 17 Eylül'deki CHP Ekonomi Masası'nda fon krizine dair sorulan 7 soruyu yeniden paylaştı. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler sonrası soruların güncelliğini koruduğunu belirten Canpolat, 'Türkiye arınmadan yeni bir siyaset kurulamaz' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, 17 Eylül'de gerçekleştirilen CHP Ekonomi Masası toplantısında fon krizine ilişkin gündeme getirilen 7 soruyu yeniden kamuoyuyla paylaştı. Canpolat, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından soruların güncelliğini koruduğunu belirterek, "Türkiye arınmadan yeni bir siyaset kurulamaz" dedi.

CHP'li Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 17 Eylül'de acil koduyla toplanan CHP Ekonomi Masası'ndan çıkan soruların güncelliğini koruduğunu belirtti.

Canpolat, "Devlet adamlığı sorun büyüdükten sonra konuşmak değil, tehlikeyi önceden görmek, kurumları uyarmak ve vatandaşın hakkını zamanında savunmaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu yaklaşım budur" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN DEVLET GELENEĞİ BUNU GEREKTİRİR"

"7'li borsa çetesi" adını verdikleri fon krizi sorumlularını ilk kez gündemine alan parti olarak, 17 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ekonomi Masası'nı topladıklarını aktaran Canpolat, "Sermaye piyasalarındaki olağanüstü hareketleri, fonlardaki kontrolsüz büyümeyi ve küçük tasarruf sahibini bekleyen tehlikeyi masaya yatırdık. Soruları açıkça sorduk, riskleri kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Yaşanan gelişmelerin, o gün yapılan tespitlerin neden önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Canpolat, CHP'nin yaslandığı devlet geleneğinin de bunu gerektirdiğini, görevlerinin "önceden görmek, zamanında uyarmak, milletin hakkını sonuna kadar savunmak" olduğunu vurguladı.

CHP Ekonomi Masası'nın toplantısında iktidara yöneltilen soruların hala güncel olduğunu belirten CHP'li Canpolat, şu 7 soruyu bir kez daha kamuoyuyla paylaştı:

"Madem manipülasyonlar biliniyordu, önlem alınmasını kim engelledi? Kim, ne kadar haksız kazanç elde etti? SPK, Borsa İstanbul ve Takasbank neden görevini yapmadı? Kaç vatandaşımızın birikimi risk altında? Sistemdeki toplam finansal risk ne kadar? Manipülasyonu gerçekleştirenlerin mal varlıklarına tedbir konuldu mu? Mağdur edilen küçük tasarruf sahibinin zararı nasıl karşılanacak?"

"BU SİYASİ POLEMİK DEĞİL, MİLLETE KARŞI SORUMLULUK"

Canpolat, bugün yaşananların ardından aynı soruların çok daha ağır biçimde halkın karşısında durduğunu belirerek, "Biz meseleyi dün de siyasi polemik olarak değil, devlete ve millete karşı bir sorumluluk meselesi olarak gördük. Bugün de aynı yerdeyiz. Süreci bütün boyutlarıyla takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" değerlendirmesini yaptı ve açıklamasını, "Türkiye arınmadan yeni bir siyaset kurulamaz" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
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