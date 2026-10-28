Cantoni Antalya sempozyumunda sosyal medyada turizm tanıtımında yerel kültürü savundu - Son Dakika
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Cantoni Antalya sempozyumunda sosyal medyada turizm tanıtımında yerel kültürü savundu

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Cantoni Antalya sempozyumunda sosyal medyada turizm tanıtımında yerel kültürü savundu
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Prof. Dr. Lorenzo Cantoni, Antalya'daki sempozyumda sosyal medyada turizm tanıtımında yerel kültürün korunması ve ziyaretçilerin bölge halkıyla etkileşim kurması gerektiğini belirtti. Cantoni, kısa geziler yerine yoğun sezon dışının değerlendirilmesini önerdi.

İtalyan İsviçre Üniversitesi İletişim, Kültür ve Toplum Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Cantoni, sosyal medyada turizm tanıtımı yapılırken yerel kültürün korunması ve ziyaretçilerin bölge halkıyla etkileşim kurmasının önem taşıdığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen 6. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu kapsamında Antalya'da bulunan Cantoni, AA muhabirine, turizmde sosyal medyanın kültürel sürdürülebilirliğe etkisini değerlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların seyahat kararlarını etkilediğini belirten Cantoni, destinasyonların yalnızca kısa sürede gezilip ayrılınacak yerler olarak tanıtılmaması gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçilerin yöresel yemekleri tatmaya, müzeleri ve mimari eserleri gezmeye, bölgenin dini geçmişini tanımaya teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Cantoni, yerel kültürün özgün yönleriyle anlatılmasının önemine dikkati çekti.

Cantoni, şöyle konuştu:

"Günümüzde pek çok seyahatin temelinde, sosyal medyada görülen bir fotoğraf veya videodan alınan ilham yatıyor. Önemli olan, destinasyonları insanların gidip birkaç saat içinde deneyimleyerek ayrılacağı yerler olarak sunmaktan kaçınmak. Bunun yerine, ziyaretçileri yerel kültürle buluşmaya, yöresel yemekleri tatmaya, müzeleri ve mimari eserleri gezmeye, bölgenin dini geçmişini anlamaya teşvik edecek şekilde tanıtım yapmak gerekiyor."

Yerel halkın ihtiyaçları gözetilmeli

Cantoni, sosyal medyada popüler hale gelen destinasyonlarda turist yoğunluğunun yerel halk ve kültürel miras üzerinde baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Tanıtım stratejilerinin bölge sakinlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini belirten Cantoni, ziyaretçilerin yoğun sezon dışındaki dönemlere yönlendirilmesinin ve hassas bölgelerin aşırı ziyaretçi akınından korunmasının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Yerel kültürün kalıplaşmış imgelerle sunulmaması gerektiğini aktaran Cantoni, turizm sektöründe çalışanların yalnızca turistlerle değil, yerel halkla da iletişim kurmasının önemini dile getirdi.

Dijital teknolojiler kültürel mirası tanıtabilir

Dijital teknolojilerin kültürel mirasın korunmasına ve daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayabileceğini belirten Cantoni, artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla ziyaretçilere tarihi ve kültürel alanlar hakkında ek bilgiler sunulabileceğini kaydetti.

Teknolojinin ziyaretçilerin bulundukları yeri doğrudan deneyimlemelerinin önüne geçmemesi gerektiğini ifade eden Cantoni, dijital araçların turistlerle yerel halk arasındaki etkileşimi güçlendirebileceğini belirtti.

Yerel işletmelerin ziyaretçilerle doğrudan buluşturulmasının turizm gelirlerinin bölge ekonomisine katkısını artırabileceğine işaret eden Cantoni, bu yaklaşımın küçük işletmeleri de destekleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin kültürel zenginliği öne çıkarılmalı

Türkiye'nin gastronomi, farklı dini gelenekler ve yerel yaşam biçimleri bakımından zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Cantoni, bu değerlerin turizm tanıtımında özgün biçimde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Cantoni, bir ülkeyi, ziyaretçilerin birkaç gün içinde gezip ayrılacağı bir yer olarak tanıtmak yerine, gerçek ve özgün yönleriyle anlatmak gerektiğini belirterek, "Böylece insanların daha uzun süre kalmalarını ve yerel halkla anlamlı etkileşimler kurmalarını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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