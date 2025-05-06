Capacity AVM Rüşvet İddiaları Tartışıldı - Son Dakika
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Capacity AVM Rüşvet İddiaları Tartışıldı

Bakırköy Belediye Meclisi'nde Capacity AVM'deki rüşvet iddiaları ve binaların durumu ele alındı.

06.05.2025 11:03
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Bakırköy Belediye Meclisinin mayıs ayı ilk birleşimde Capacity AVM'deki rüşvet iddiaları tartışıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, başkanlık ettiği meclis toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz ile Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın hukukla değil, siyasetle şekillenen davalarının hedefinde olduğunu söyledi.

Soruşturmanın husumet taşıyanların beyanlarıyla yürütüldüğünü iddia eden Ovalıoğlu, Bakırköy'de depreme ve acil durumlara uygun olmayan binaların titizlikle denetlendiğini, bu denetimlerden dolayı husumet besleyenlerin İBB'yi ve Bakırköy Belediyesini iftiralarla hedef aldığını ileri sürdü.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, Meclis'te açılan dövizlerin ve fotoğrafların kaldırılmasını talep ederek, "Burada savcılarımızın ve hakimlerimizin tutukladığı kişilerin resimlerini ekrana getirerek suç işliyorsunuz, bunların sorumlusu sizsiniz." dedi.

"Capacity AVM'nin yanında bulunan Carousel AVM'ye ne ceza verildi?" diye sorduğunu hatırlatan Fatinoğlu, "Carousel ile Capacity arasında fark nedir diye sordum. Ceza kestiniz mi oraya? Yan taraftaki oteli, sordum size. Adam gelmiş, yaya kaldırımına oteli kurmuş. Kestiniz mi ceza? Hayır. Yeşilköy'de sizin gittiğiniz balık lokantası, ikinci kat yapıldı kaçak, yelkende. Ne yaptınız, kestiniz mi bir ceza, tuttunuz mu bir zabıt?" diye konuştu.

Fatinoğlu, şöyle devam etti:

"Capacity AVM'nin 4 müteahhidi size geldi mi Ayşegül Hanım? 1 saat onları bekletmediniz. Sonra içeride 4 kişisiniz. Celalettin Bey'de diyor ki 'Ali Rıza Akyüz ile bunu halledeceksiniz.' Bu kişilere, 'Otoparkın işletmesini biz yapacağız.' dediniz mi, demediniz mi? Bu otopark ücretli olacaktı. Arkadaşlar bu otopark 3 yıldır ücretsiz, kimse para vermiyor. Bu otopark ücretliye çevrilmek için talep edildi müteahhitlerden, 'Biz işletelim.' dendi. Müteahhitler vermedi. Ondan sonra da ceza kesildi. 197 kolon kesildi. 197 kolon kesildiyse yaptınız mı hesabını? 7 metre aradan 1400 metre yapar. Bu kadar mesafe kolon yok deniliyor. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesinden heyet getirildi. Bilirkişi ilk projeyi alıp, 'Bunlar yok.' diyor. Ama karot da almıyor. Ama müteahhitler de tecrübeli. Burada tadilat projesinden sonra, müteahhit grup bilirkişi getiriyor. Teknik üniversiteden gelen bilirkişiye tadilat projesini veriyorlar. Yıldız'dan gelen, binadan karot almıyor ama İstanbul Teknik'ten gelenler karot alıyor. Bina çürükse, şimdi suç işliyorsunuz, niye binaya adamları alıyorsunuz."

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat da Capacity AVM'de bir şeylerin döndüğünü ama bir türlü bu alışveriş merkezinin kapanmadığını dile getirdi.

Capacity AVM konusunda vatandaşın bir şey anlamadığını vurgulayan Polat, "Ben şahsen anlamadım. Capacity'de dönen bir şey var. Bir önceki belediye başkanınız burayla alakalı çözüme varmaya çalıştı ama varamadı. Sizler de varamadınız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Capacity AVM Rüşvet İddiaları Tartışıldı - Son Dakika

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