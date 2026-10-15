Caparov, Bakü'de Asya'nın 2026'da küresel büyümeden yüzde 59 pay alacağını belirtti - Son Dakika
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Caparov, Bakü'de Asya'nın 2026'da küresel büyümeden yüzde 59 pay alacağını belirtti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde Asya'nın 2026'da küresel ekonomik büyümenin yüzde 59'unu oluşturacağını söyledi. Caparov, BM tahminlerine göre bu sürecin yeni ve ciddi zorlukları beraberinde getirdiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Asya bölgesinin dinamik gelişme sürecinden geçtiğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre bu yıl küresel ekonomik büyümenin yüzde 59'unun Asya'nın payına düşeceğini ancak bu kapsamlı sürecin yeni ve ciddi zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Caparov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve Asya kıtasının en geniş kapsamlı diyalog platformu olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Asya bölgesinin dinamik şekilde geliştiğini vurgulayan Caparov, "BM tahminlerine göre Asya, 2026 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 59'unu oluşturacak ancak bu süreç yeni zorluklarla da birlikte geliyor." dedi.

Uluslararası çatışmaların yoğunlaştığı, ticaret ve ulaşım hatlarının şekil değiştirdiği, teknolojik dönüşümün hızlandığı, çevresel ve iklimsel risklerin giderek arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Caparov, Kırgızistan'ın CICA'yı açık diyalog, karşılıklı güveni güçlendirme, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme ve Asya devletlerinin ortak çıkarlarına hizmet eden ortak girişimleri teşvik etme konusunda önemli bir platform olarak gördüğünü dile getirdi.

"CICA'nın gücü pratik etkileriyle belirlenir"

Bu konferansın Asya'da güven inşa etmede ve çatışmaları önlemede aktif rol üstlenmesini beklediklerinin altını çizen Caparov, şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan Cumhuriyeti, CICA'nın gücünün sadece varılan anlaşmaların sayısıyla değil aynı zamanda pratik etkileriyle de belirlendiğine inanıyor. Pratik işbirliğinin gündemi zenginleştireceğine ve Asya devletleri arasında güven ve etkileşim platformu olarak rolünü güçlendireceğine inanıyorum. Sonuç olarak, Azerbaycan tarafının başkanlığı 2028 yılına kadar sürdürme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. Bu, konferansın çalışmalarında sürekliliği sağlayacak ve karşılıklı güveni güçlendirecektir."

Bölgesel ve küresel güvenlik konularına da değinen Caparov, Orta Doğu'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını dile getirerek, "Orta Doğu'daki tırmanma kabul edilemez." dedi.

Kırgızistan'ın kardeş Filistin ile ilişkilerini güçlendirmekle ilgilendiğini dile getiren Caparov, Orta Doğu'da uzun vadeli barış, güvenlik ve istikrar için karşılıklı güvenin inşa edilmesi, gerilimin tırmanmasının önlenmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve devletlerin çabalarını birleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'ın Asya'daki ortak güvenlik ve işbirliği alanının ayrılmaz parçası olduğuna dikkati çeken Caparov, ülkede sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının tecrit ve baskıyla değil tutarlı diyalog, ekonomik iyileşme ve uluslararası toplumun koordineli eylemleriyle mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Caparov, Orta Asya devlet başkanlarının siyasi iradesi ve doğrudan diyalog sayesinde bir dizi karmaşık devletler arası sorunu çözmeyi başardıklarını ve bu deneyimi tüm ortak ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Caparov, Asya'nın sürdürülebilir geleceğine yönelik stratejik vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA
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