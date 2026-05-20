Caparov'dan BM Güvenlik Konseyi için Destek Çağrısı

20.05.2026 17:34
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BM Güvenlik Konseyi adaylığı için dünya liderlerine destek istedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 3 Haziran 2026 tarihinde ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak BM Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği seçimleri öncesinde dünya liderlerine destek çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Caparov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın küresel barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine aktif katkı sağlama kararlılığını vurgulayarak, BM üyesi ülkeleri Kırgızistan'ın adaylığını desteklemeye davet etti.

Ülkesinin komşu devletlerle olan tüm sınır belirleme sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi başardığına dikkati çeken Caparov, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için kararlılıkla çalıştıklarını ve uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Caparov, kadınların siyasi alandaki temsilini artırmaya yönelik yasal düzenlemeler yaptıklarını belirterek, yasama organında cinsiyet eşitliğinin yanı sıra etnik azınlıklar ve engelli bireyler için kota uygulamalarını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Orta Asya devletlerinin oy birliğiyle desteğini aldık"

Kırgızistan'ın adaylığı konusunda Orta Asya devletlerinin oy birliğiyle desteğini aldıklarını vurgulayan Caparov, BM üyesi diğer 60 ülke gibi Kırgızistan'ın da bugüne kadar BMGK'de hiç yer almadığını, buna karşın seçimlerdeki rakipleri Filipinler'in daha önce dört kez bu görevi üstlendiğini anımsattı.

Caparov, Kırgızistan'ın seçilmesi takdirde BMGK'nin etkinliğini ve şeffaflığını artırmak için çalışacaklarını, uluslararası toplumun küresel zorluklar ve tehditlerle mücadelesindeki ortak çabalarına layıkıyla katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

