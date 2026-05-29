Caparov: Teknoloji Hızı Rekabetteki Anahtar
Caparov: Teknoloji Hızı Rekabetteki Anahtar

29.05.2026 18:34
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, teknolojilerin uygulanma hızının rekabeti belirlediğini vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, bugün küresel rekabetin, teknolojiye erişimle değil bu teknolojilerin uygulanma hızıyla ölçüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ile gözlemci ülke liderlerini bir araya getiren "Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

Caparov, küresel ekonominin derin bir dönüşüm döneminden geçtiğine dikkati çekerken, bugün rekabetin, sadece teknolojilere erişimle ilgili olmadığını, bu teknolojilerin uygulanma hızıyla da ilgili olduğunun görüldüğünü söyledi.

AEB'nin sadece ortak bir pazar olmanın ötesine geçerek teknolojik ortaklık, ortak inovasyon ve yeni büyüme alanlarının geliştirilmesi için stratejik bir platform olma potansiyeline sahip bulunduğunu vurgulayan Caparov, "Yapay zekanın ortak geliştirilmesinin, Birliğin teknolojik ilerlemesi için güçlü bir ivme sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

"Ticaret anlaşmaları kağıt üzerinde kalmamalı"

Yeni imzalanan ticaret anlaşmalarının Birlik içindeki üreticiler ve ihracatçılar için büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Caparov, "Bu anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaması, hızla uygulamaya geçirilmesi, prosedürlerin basitleştirilmesi, malların hareketinin hızlandırılması ve pazarların birbirine daha erişilebilir hale getirilmesi çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan'ın yanı sıra "gözlemci" statüsündeki Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek katıldı.

Kaynak: AA

