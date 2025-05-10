Caparov'un Bayrak Hareketi Gündem Oldu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'daki programda "aile fotoğrafı" çekimi sırasında yere konulan Kırgız bayrağını alarak cebine koydu.
Cumhurbaşkanı Caparov, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen programlara katıldı.
Moskova'daki törenlere katılım gösteren ülke liderleri, uluslararası örgüt yöneticileriyle Aleksandr Bahçesi'ndeki Meçhul Askerler Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Caparov, anıttaki "aile fotoğrafı" çekimi sırasında Kırgız bayrağını konulduğu yerden alarak cebine koydu.
Kırgız Cumhurbaşkanının bu hareketi ülke basınında geniş yer aldı.
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