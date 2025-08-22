Caparov ve Tokayev'den İşbirliği Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek'e gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle karşıladı.

Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, Kırgızistan ve Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi'nin 7. Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgız ve Kazak halklarının tarih boyunca dostluk ve uyum içinde yaşadığını vurgulayarak, "Geçen yıl Astana'da yapılan 6. Konsey Toplantısı ikili işbirliğine önemli katkılar sağladı. Bugünkü toplantının da kardeşlik bağlarımıza, stratejik ortaklık ve ittifakımıza yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Caparov, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, "Karşılıklı ticaret hacmini 2030 yılına kadar 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Caparov, ticaretin geliştirilmesi için uygun pazar erişimi sağlanması, sanayi, tarım ve enerji alanlarında ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesi ile sınır altyapısının modernizasyonunun öncelikli alanlar olduğunu kaydetti.

"Kazaklar ve Kırgızlar, kardeş halklardır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Kırgızistan'a daveti dolayısıyla Cumhurbaşkanı Caparov'a teşekkür ederek, resmi ziyaretinin amacının Kazak-Kırgız ilişkilerini derinleştirmek olduğunu söyledi.

Tokayev, "Kazaklar ve Kırgızlar, ortak tarih ve kaderle birbirine bağlı kardeş halklardır. Dostluğumuz, atalarımızdan miras kalan ve nesilden nesle aktarılan manevi bir değerdir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ittifak ruhu içinde geliştiğini vurgulayan Tokayev, "Kırgızistan, Kazakistan'ın bölgede en önemli stratejik ortaklarından biri. İkili ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı artırmak için tüm olanaklar mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev ayrıca, yatırım işbirliğinin her geçen yıl genişlediğine ve ortak projelerin başarıyla hayata geçirildiğine dikkati çekerek, su ve enerji sektörlerindeki koordinasyon ile kültürel ve insani ilişkilerin de güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Kırgızistan ve Kazakistan arasında kapsamlı işbirliği planı kabul edildi

Tokayev, Kırgız mevkidaşı Caparov ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi amacıyla "Kapsamlı İşbirliği Planı"nın kabul edildiğini duyurdu.

Tokayev, geçen yıl imzalanan "Müttefik İlişkilerin Derinleştirilmesi ve Genişletilmesine İlişkin Tarihi Anlaşma"yı hatırlatarak, "Bugün Kapsamlı İşbirliği Planı'nı kabul ediyoruz. Bu önemli adımların Kazak-Kırgız ilişkilerinin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağından eminim. Her iki ülkenin hükümetleri de bu planda belirtilen hedefler doğrultusunda hareket etmelidir." dedi.

Görüşmelerin basına kapalı bölümünde, ticaret ve ekonomi, ulaştırma ve transit, su ve enerji, kültürel ve insani alanlarda işbirliği konularının ele alındığı bildirildi.

Altın Kartal Nişanı Caparov'a verildi

Resmi ziyaret kapsamında düzenlenen "Altın Kıran (Altın Kartal Nişanı) Devlet Nişanı Tevcih Töreni"nde Tokayev, Caparov'a Kazakistan Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanını takdim etti.

Caparov'un bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını belirten Tokayev, "Sizin bilge liderliğiniz altında kardeş Kırgız halkının daha da büyük başarılara ulaşacağına inancım tamdır. Kazakistan'da, Kırgız halkının yararına yaptığınız çalışmaları ve iki ülke ilişkilerine sağladığınız katkıları takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

Caparov ise nişanı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet nişanını kabul etmek benim için büyük bir onurdur. Bu ödül, Kırgız halkına duyulan özel saygının ve kardeşlik bağlarımızın güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Caparov ve Cumhurbaşkanı Tokayev huzurunda iki ülke arasında çok sayıda anlaşma ve ortak belge imzalandı.

Siyasi, ekonomik, yatırım, enerji, ulaştırma, kültürel ve insani işbirliğini kapsayan "Kırgızistan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi Toplantısı Kararı" ile "Cumhurbaşkanlarının Ortak Bildirisi"ne imza atıldı.

Ayrıca, ticaret hacminin artırılmasına yönelik yol haritası, Almatı bölgesinde toptan dağıtım merkezi inşasına ilişkin mutabakat muhtırası, sınır muhafız birliklerinin eğitimi, büyükelçilik binalarının karşılıklı tahsisi, emeklilik bilgisi paylaşımı, kültür ve turizm alanında eylem planları ile medya kuruluşları arasında işbirliği mutabakatları da imzalanan belgeler arasında yer aldı.