Cape Agulhas: Afrika'nın En Güney Ucu - Son Dakika
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Cape Agulhas: Afrika'nın En Güney Ucu

Cape Agulhas Ulusal Parkı, iki okyanus manzarası ve doğa yürüyüşü parkurlarıyla keşfetmeye değer.

22.10.2024 12:21
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Afrika kıtasının en güney ucunda yer alan Cape Agulhas Ulusal Parkı, ziyaretçilerine iki okyanus manzarasıyla doğa yolculuğu fırsatı sunuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentine kara yoluyla yaklaşık 2,5 saat mesafedeki Cape Agulhas Parkı, ülkenin en çok ziyaret edilen sembolik mekanları arasında yer alıyor.

Afrika'nın en güney ucu

Parkta yer alan Agulhas Burnu, Afrika'nın en güney ucu olma özelliğini taşıyor.

Bu özellik bakımından Agulhas Burnu ile sıklıkla karıştırılan Ümit Burnu ise kıtanın en güneybatı ucu olma özelliğine sahip.

Agulhas Burnu, bu ismi 15. yüzyılda buraya gelen Portekizli denizcilerin pusulalarının manyetik sapmasının bu noktada sıfırlandığını keşfetmelerinden alıyor.

Portekizcede "iğneler" anlamına gelen Agulhas sözcüğü, burada "pusula iğnesi" anlamına geliyor.

İki okyanusun kesiştiği yer

Buranın bir diğer özelliği de Atlas Okyanus ile Hint Okyanusu'nu ayıran hayali çizginin buradan geçmesi.

Parkta, çizginin geçtiği varsayılan yerin üzerinde taş anıt yer alıyor.

Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusunun ayrıldığı yerdeki bu anıt, parkı ziyaret eden turistlerin en çok fotoğraf çektirdikleri yerlerin başında geliyor.

Tarihi deniz feneri

Burada bulunan tarihi deniz feneri de parkın simge mekanlarından biri. 1844 yılında inşa edilen fener, Güney Afrika'nın hala faal olan ikinci en eski fener ünvanına sahip.

Bu konuda birincilik ise Cape Town kent merkezinde yer alan Green Point Feneri'ne ait.

Doğa yürüyüşü parkurları

Cape Agulhas Ulusal Parkı aynı zamanda doğa yürüyüşü tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Parkta yer alan "İki Okyanus Yürüyüşü Parkuru" ziyaretçilerine Atlas ve Hint okyanuslarının manzarasında eşsiz bir doğa yolculuğu sunuyor.

Bu parkurda yer alan ve 10,5 kilometre uzunluğunda olan "sarı rota"nın tamamlanması için yaklaşık 5-6 saat ayrılması gerekiyor.

Daha kısa bir yolculuk arayanlar içinse 4,5 kilometrelik "kırmızı rota", 3 kilometrelik "mavi rota" seçenekleri bulunuyor.

Yine park içinde bulunan "Rasperpunt Yürüyüş Parkuru" ise yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda.

Gemi enkazı

Bu yürüyüş parkuru Meisho Maru isimli Japon balıkçı teknesi enkazından başlıyor.

Kapıldığı fırtına sonucu buradaki kayalara oturan bu geminin paslı enkazı, 40 yıldan uzun zamandır iki okyanusun dalgalarına direniyor.

Bu bölge aynı zamanda olta balıkçılarının da favori mekanları arasında yer alıyor.

Giriş ücretsiz

Haziran-kasım aylarında balina göçünü izlemek için ideal mekanlar arasında görülen Cape Agulhas Ulusal Parkı, aynı zamanda zengin kuş çeşitliliğine sahip.

Cape Town'a yaklaşık 2,5 mesafedeki parka giriş ise ücretsiz.

Parkın içinde konaklama imkanı bulunmuyor ancak yakınlardaki L'Agulhas kasabasında çeşitli fiyat ve konfor aralığında çok sayıda konaklama seçeneği bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cape Agulhas: Afrika'nın En Güney Ucu - Son Dakika

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