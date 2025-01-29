CAPE'den KDC'deki Çatışmalara Kınama - Son Dakika
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CAPE'den KDC'deki Çatışmalara Kınama

CAPE Afrika Birliği, KDC'deki isyancı saldırıları kınayarak çatışmaların durmasını istedi.

29.01.2025 09:47
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CAPE Afrika Birliği (AfB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmaları kınayarak, bölgede şiddetin durması çağrısında bulundu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, KDC'deki gelişmeleri görüşmek üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da acil toplandı.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun KDC'nin doğusunda düzenlediği saldırılardan endişe duyulduğu belirtilerek, "M23 tarafından gerçekleştirilen ve özellikle kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve yerinden edilmesine neden olan iğrenç saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, M23 ve diğer isyancı grupların saldırılarını derhal ve koşulsuz şekilde durdurmaları ve silahlarını bırakmaları çağrısında bulunuldu.

KDC'nin doğusundaki mevcut duruma askeri bir çözüm getirilemeyeceğine işaret edilen bildiride, sorunun ancak taraflar arası diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülebileceği vurgulandı.

-? KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi (M23) adı altında ortaya çıkan grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kıvu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.???????

Birleşmiş Milletler ve KDC'nin, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CAPE'den KDC'deki Çatışmalara Kınama - Son Dakika

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