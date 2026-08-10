Cape Town'da Silahlı Saldırılar: 11 Ölü - Son Dakika
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Cape Town'da Silahlı Saldırılar: 11 Ölü

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Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde üç ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen üç ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, Cape Town kentindeki Khayelitsha, Langa ve Gugulethu bölgelerinde meydana gelen saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Khayelitsha'nın Lingelethu West bölgesindeki saldırıda 25, 31 ve 35 yaşlarındaki 3 erkeğin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Langa'nın KwaLanga bölgesindeki Winnie Mandela Caddesi'nde düzenlenen saldırıda ise 4 erkek ile bir kadın yaşamını yitirdi.

Gugulethu'daki Barcelona düzensiz yerleşim bölgesinde meydana gelen üçüncü saldırıda 2 erkek ve bir kadın öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, saldırıların gerçekleştiği bölgelere ve riskli görülen diğer noktalara ilave ekiplerin sevk edildiğini açıkladı.

Western Cape Eyalet Emniyet Müdürü Korgeneral Sizakhele Dyantyi, saldırıların nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, soruşturmaya yardımcı olabilecek kişilere bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu.

Faillerin yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 100 bin Güney Afrika randı (yaklaşık 6 bin dolar) ödül verileceğini duyuran Dyantyi, çete şiddeti ve yasa dışı silahların eyalette ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını ifade etti.

Saldırılarla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cape Town'da Silahlı Saldırılar: 11 Ölü - Son Dakika

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