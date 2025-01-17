Caracal Robotics'ten Şırnak'a Robot Eğitimi

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Caracal Robotics robot takımı geliştirdikleri robot üzerinden Şırnaklı öğrencilere eğitim verdi

ŞIRNAK - İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri sınıfı öğrencileri tarafından oluşturulan Caracal Robotics robot takımı "Potansiyel Eşitlik Yolu Projesi" kapsamında Şırnaklı öğrenciler ile bir araya geldi.

İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Caracal Robotics robot takımı öğrencileri, "Potansiyel Eşitlik Yolu Projesi" kapsamında Şırnak'ta 6 köy okulunu ziyaret ederek, katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri deneyim ve tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

İstanbul Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni İsmail Hamulu, teknoloji imkanlarının kısıtlı olduğu ve teknolojinin ulaşamadığı köyler ile "Potansiyel Eşitlik Yolu Projesi" kapsamında bir araya geldiklerini söyledi. 4 gündür Şırnak'ta bulunduklarını belirten Hamulu, "Toplamda 6 köy okuluna ziyarette bulunmayı hedefliyoruz. Bugün de Toptepe Ortaokulu'ndayız. Amacımız robot takımımızın elde ettiği deneyimleri, tecrübeleri buradaki okullarla da paylaşmak. Onların da kendi takımlarını kurması konusunda teşvik edilmesini sağlamak. Burada öğrencilerimizle beraber geldik. 5 öğrenci ve 2 öğretmen olarak buradayız" dedi.

"Şırnaklı öğrencilere robot kültürü aşılamayı hedefliyoruz"

3 farklı atölye çalışması ile köydeki öğrencilere robot kültürünü aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Hamulu, "Gittiğimiz her okulda, yaptığımız etkinlikler ve çalışmalarla öğrencilere robot kültürünü, sistem kültürünü aşılamayı hedefliyoruz. Öğrencilerle lego setleri ile robot yapım süreçlerini öğreniyorlar. Aynı zamanda kendi geliştirdiğimiz robotu da İstanbul'dan buraya getirdik. O robotunda yapım süreçlerini inceleme fırsatı elde ediyorlar. Bunun dışında yapay zeka uygulamaları da günümüzün popüler olan yeni teknoloji diyebileceğimiz uygulamaları da öğrencilerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

Proje ile gittikleri her okulda bir robot takımı kurulmasını sağladıklarını kaydeden Hamulu, konuşmasını şöyle konuştu:

"Projede uzun vadeli amacımız her okulun kendi robot takımının olmasını sağlamak. Bu konuda malzeme desteği, ekipman desteğini de robot takımı olarak sağlamayı hedefliyoruz. Caracal Robotics, geçen yıl ülkemizi Amerika'da dünya şampiyonasında temsil edip ödül ile dönmüş bir robot takımı. Öğrencilerimiz birçok deneyim elde etti. Burada ki dezavantajlı bölgelerde, teknolojiye ulaşım da güçlük yaşayan okullarda da bu imkanları paylaşarak onları da cesaretlendirmek istiyoruz. Hedefimiz Şırnak'ta da birden fazla robot takımının kurularak yarışmalarda temsiliyetinin sağlanmasıdır."

Öğrenciler tarafından kurulan robot takımlarının aldıkları eğitimler sonunda başarılı olan öğrencileri İstanbul'a götürerek belirli yarışmalara katılmalarını sağlamayı söyleyen Hamulu, "Burada etkinliklerimizi tamamladıktan sonra ikinci dönem başında öğrencilerle beraber online eğitimler planlıyoruz. Eğitimler sonunda başarılı olan öğrencileri İstanbul'da katıldığımız yarışmada ağırlamak istiyoruz. Hem bizimle beraber yarışmayı deneyimleyecekler, hem de İstanbul'da önemli yerleri gezme fırsatı, deneyimleme fırsatı elde edecekler" ifadelerini kullandı.

Caracal Robotics robot takımı takım kaptanı Cenk Tuzluca, "Şırnak'a robotumuzu getirdik. potansiyel eşitlik yolunda projemiz kapsamında buradayız. Robotumuz bir FIC robotu. First vakıfının FIC yarışmalarına katılıyor. Bu sene 3 yarışmaya katıldık ve 3 ödül kazandık" dedi.

Caracal Robotics robot takımı üyesi Berra Nur Demir ise, "Çocuklara lego spasrks setleri ile eğitim vermek, bu eğitim sayesinde de çocuklara e-ötesi ve efeler takımını oluşturmak istiyoruz" şeklinden konuştu.