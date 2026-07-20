Caretta Carettalar Denize Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Caretta Carettalar Denize Bırakıldı

Caretta Carettalar Denize Bırakıldı
20.07.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da uydu izleme cihazı takılan üç caretta caretta denizle buluşturuldu.

Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Robin turtle", "Cyristal" ve "DOA" adlı caretta carettalar denize bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TUI Care Foundation işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında "Robin turtle", "Cyristal" ve "DOA" adlı caretta carettalara uydu izleme cihazı takıldı.

Caretta carettalar ardından Belek Turizm Merkezi'ndeki Robinson Nobilis Hotel, Crystal Paraiso Verde ve Port Nature Luxury Resort otelleri sahilinden denizle buluşturuldu.

Törende, ayrıca bu otellere "Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" da verildi.

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, uydu cihazı ile deniz kaplumbağalarının göç yollarını, beslenme ve kışlama alanlarını takip edeceklerini belirtti.

Canbolat, Antalya'da uydu cihazı ile takip ettikleri kaplumbağa sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

"Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" vermeye başladıklarını ifade eden Canbolat, "Türkiye'de ilk defa 3 otele bu sertifikayı verdik. Umarım bu sayı hızla artar. Örnek tesislerin olması bizi mutlu ediyor." dedi.

EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Onur Candan, daha önce uydu cihazı takılan "Gümüş" adlı carettanın 28 bin kilometrenin üzerinde yol katettiğini, hayvanların küresel ısınmanın etkileriyle birlikte artık daha hareketli olduklarını gördüklerini dile getirdi.

Candan, uydu cihazı takılan carettaların Akdeniz'in tamamını kullandıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Törene Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce de katıldı.

Kaynak: AA

Kaplumbağa, Antalya, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caretta Carettalar Denize Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Caretta Carettalar Denize Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.