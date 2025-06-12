Caretta Carettalar için Deniz Dibi Temizliği - Son Dakika
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Caretta Carettalar için Deniz Dibi Temizliği

12.06.2025 14:48
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Gazipaşa'da caretta carettalara zarar veren atıklar temizlenip yuvaları korumak için çerçeve üretilecek.

Gazipaşa'da caretta carettalar için deniz dibi temizliği yapıldı

Oltalardan toplanan kurşun parçaları eritilip caretta carettaların yuvalarını korumaya yönelik metal çerçeve üretiminde kullanılacak

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Kahyalar sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yoğun olarak yuva yaptığı bölgede deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalış sırasında denizden çıkarılan çok sayıda atık, yetkililere teslim edildi.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro biriminde görevli uzman dalgıç Şeyda Demiryürek ile Atlantıs Dalış Merkezi eğitmeni İlter Parlak, caretta carettaların yuvalama döneminde güvenli bir ortam sağlamak amacıyla önemli bir çevre etkinliği gerçekleştirdi. Kahyalar sahilinde yapılan dalışta, deniz tabanında biriken çok sayıda atık malzeme su yüzeyine çıkarıldı.

Kurşunlar eritilecek, yuva koruma çerçevesi olacak

Çalışmalar kapsamında olta iğneleri, balık misinaları, kurşun parçaları, bira ve meşrubat kapakları, plastik ve cam şişeler ile bir otomobil lastiği gibi birçok atık denizden çıkarıldı. Toplanan atıklar çevre birimlerine teslim edilirken, özellikle oltalardan toplanan kurşun parçalarının eritilerek caretta carettaların yuvalarını korumaya yönelik metal çerçeve üretiminde kullanılacağı belirtildi.

"Yuvalar tehlike altında"

Dalgıç Şeyda Demiryürek, caretta carettaların şu anda yuvalama döneminde olduğunu belirterek, "Bu canlılar için çok hassas bir dönem içerisindeyiz. Ne yazık ki deniz tabanında ve kıyılarda ciddi miktarda atıkla karşılaşıyoruz. Özellikle misina, olta kurşunları ve kesici malzemeler deniz canlıları ve sahilde yuva yapan carettalar için büyük tehdit oluşturuyor. Bugünkü çalışmamızla denizi temizleyerek carettaların güvenli bir şekilde yuvalamasına katkı sunduk." dedi.

Demiryürek ayrıca, Kahyalar sahilinin, Gazipaşa'daki en yoğun caretta caretta yuvalarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bölge halkını ve ziyaretçileri çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

"Caretta carettaları korumak hepimizin sorumluluğu"

Atlantıs Dalış Merkezi eğitmeni İlter Parlak ise etkinliğin hem çevre temizliği hem de farkındalık oluşturma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Parlak, atıkların doğal yaşam üzerindeki tahrip edici etkisine dikkat çekerek, "Caretta carettaların korunması yalnızca çevrecilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Her bireyin doğaya ve deniz yaşamına karşı duyarlı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Caretta Carettalar için Deniz Dibi Temizliği - Son Dakika

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