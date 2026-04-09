Carney: Ateşkes Lübnan'ı da Kapsamalı

09.04.2026 20:38
Kanada Başbakanı Carney, ABD-İran ateşkesine Lübnan'ın dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesi "çok kırılgan" şeklinde niteleyen Carney, "(ABD-İran) ateşkesinin Lübnan'ı da kapsaması gerekiyor." diye konuştu.

Carney, Lübnan'da Hizbullah'ın "kontrol altına alınması" gerektiğini belirterek, Kanada'nın bu konuda Beyrut yönetimine destek olmak için "etkisini" kullanabileceğini ifade etti.

Öte yandan Carney, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik yaptırım uygulamayı da reddetti.

NATO hakkında da yorum yapan Carney, "Özünde biz güçlü bir NATO ülkesiyiz." diyerek Kanada'nın savunma harcamalarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Carney, Ottawa'nın bazı NATO ortaklarıyla işbirliğini güçlendirdiğini ifade ederek, ittifaka yönelik yaklaşımlarının "sağlam" kalacağını söyledi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de, nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Lübnan, Kanada, Güncel, İran, Son Dakika

Advertisement
