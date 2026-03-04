Carney'den İran-ABD-İsrail Çatışması Açıklaması

Kanada Başbakanı Mark Carney, İran ile ABD- İsrail arasında tırmanan çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığının bir başka örneğini yansıttığını, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletleri (BM) devreye sokmadan hareket ettiğini bildirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Carney, Orta Doğu'da tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin İran'ı uzun zamandır "Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ve terörün kaynağı" olarak gördüğünü, 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelere ve diplomatik çabalara rağmen İran'ın nükleer programına son vermediğini belirten Carney, "Kanada, uzun süredir bu ciddi küresel tehdidin etkisiz hale getirilmesinin önemini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Carney, mevcut çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığının başka bir örneğini yansıttığını, ABD ve İsrail'in BM'yi devreye sokmadan ve Kanada dahil müttefiklerle istişare etmeden harekete geçtiğini kaydetti.

ABD ve İsrail dahil tüm taraflara uluslararası kurallara saygı göstermeleri çağrısında bulunan Carney, daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi açısından diplomatik etkileşimin gerekli olduğunu vurguladı.