Carney'den İran-ABD-İsrail Çatışması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Carney'den İran-ABD-İsrail Çatışması Açıklaması

04.03.2026 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Carney, tırmanan çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığına işaret etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İran ile ABD- İsrail arasında tırmanan çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığının bir başka örneğini yansıttığını, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletleri (BM) devreye sokmadan hareket ettiğini bildirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Carney, Orta Doğu'da tırmanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin İran'ı uzun zamandır "Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ve terörün kaynağı" olarak gördüğünü, 20 yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelere ve diplomatik çabalara rağmen İran'ın nükleer programına son vermediğini belirten Carney, "Kanada, uzun süredir bu ciddi küresel tehdidin etkisiz hale getirilmesinin önemini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Carney, mevcut çatışmanın uluslararası düzenin başarısızlığının başka bir örneğini yansıttığını, ABD ve İsrail'in BM'yi devreye sokmadan ve Kanada dahil müttefiklerle istişare etmeden harekete geçtiğini kaydetti.

ABD ve İsrail dahil tüm taraflara uluslararası kurallara saygı göstermeleri çağrısında bulunan Carney, daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi açısından diplomatik etkileşimin gerekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Kanada, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Carney'den İran-ABD-İsrail Çatışması Açıklaması - Son Dakika

Meksikalı kartel lideri El Mencho’nun cenazesi altın bir tabutta taşındı Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
Cephede şaşırtan görüntü Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar Cephede şaşırtan görüntü! Saldırıdan korkup sivillerin arasına saklandılar
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

08:29
Trump fena köşeye sıkıştı İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
Trump fena köşeye sıkıştı! İki ülkedeki Kürt liderlerle peş peşe görüştü
08:01
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali “Üçüncü Dünya Savaşı“ dedi
İran dronu kent merkezini vurdu, Vali "Üçüncü Dünya Savaşı" dedi
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 09:19:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Carney'den İran-ABD-İsrail Çatışması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.