Carney, Hürmüz'deki Kapanma İçin Çeşitlilik Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Carney, Hürmüz'deki Kapanma İçin Çeşitlilik Çağrısı Yaptı

17.06.2026 11:56
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Kanada Başbakanı Carney, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonrası enerji ve ticarette çeşitliliğe vurgu yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hürmüz Boğazı'nın kapanması sırasında yaşananlara işaret ederek, küresel çapta enerji ve ticaret alanlarında çeşitliliğe gidilmesinin önemini vurguladı.

Carney, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle küresel enerji ve ticarette yaşanan zorluklara dikkati çeken Carney, "Buradan alınacak derslerden birisi çeşitliliğe gidilmesi." ifadesini kullandı

Öte yandan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'a doğum günü vesilesiyle hediye aldığını ve Trump'ın bu hediyeyi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Carney, Hürmüz'deki Kapanma İçin Çeşitlilik Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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