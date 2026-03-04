Carney: Koalisyonlar Kritik Sektörler İçin Önemli

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya ve Kanada'nın büyük güçler gibi zorlayamayacağını ancak koalisyonlar aracılığıyla hızlı ve küresel ölçekte sonuç üretebileceğini belirterek, kritik sektörlerde egemen kapasite inşasının stratejik zorunluluk olduğunu kaydetti.

Kanada basınındaki haberlere göre Carney, Avustralya'ya ziyareti sırasında Sydney'de bir düşünce kuruluşunda düzenlenen oturumda konuştu.

Orta güçlerin işbirliği yapması gerektiğine dikkati çeken Carney, "Avustralya ve Kanada büyük güçler gibi zorlayamaz ancak toplantılar düzenleyebilir, gündemi belirleyebilir, kuralları şekillendirebilir ve koalisyonlar aracılığıyla hızlı ve küresel ölçekte sonuç üretecek kapasite inşa edebiliriz." yorumunu yaptı.

Avrupa, Avustralya, Kanada, Japonya ve Güney Kore'yi örnek gösteren Carney, bu ülkelerin birleşik olarak ABD'den daha büyük gayrisafi yurt içi hasılaya ve Çin'in üç katı ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi.

Carney, Kanada ve Avustralya'nın kritik mineraller açısından zengin olduğunu ifade ederek, iki ülkenin "güvenilir demokratik ülkeler tarafından tutulan en büyük mineral rezervini" oluşturmak için birlikte çalıştığını kaydetti.

Başbakan Carney, "Kanada'nın stratejik zorunluluğu, öncelikle ülke içinde kritik sektörlerde egemen kapasiteler ve dayanıklılık inşa etmektir ancak entegrasyonun bir daha asla boyun eğmenin kaynağı olmamasını sağlamak için Avustralya gibi güvenilir ortaklarla birlikte hareket edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Carney'den Trump'la "çalışmak kolay değil" yorumu

Carney ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmanın kolay olmadığını ve olası olumsuz tepkileri önlemek için sözlerini dikkatle seçmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın özelde kamuoyundaki halinden biraz farklı olduğunu ve yüz yüze görüşmelerde fikirlerin serbestçe paylaşılabildiğini belirten Carney, Trump ile ilişkisini "saygı ama dalkavukluk değil" anlayışıyla yürüttüğünü kaydetti.

Başbakan Carney'nin ziyaretinin bir sonraki durağı başkent Canberra olacak. Burada Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşecek ve Avustralya Parlamentosu'na hitap edecek.