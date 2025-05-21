Çarpanak Yarımadası Doğaseverlerin Gözdesi

Doğaseverlerin yeni rotası Çarpanak yarımadası

VAN - Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak yarımadası, badem ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzarasıyla bugünlerde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Van Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alan yarımada, ağaçların çiçek açması ve doğanın canlanmasıyla eşsiz bir manzaraya büründü. Ortaya çıkan manzarayı görmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yarımadada ve tekneyle ulaşılabilen Çarpanak Adası'nda yoğunluk oluşturdu. Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yarımadaya gelenler, bölgede yürüyüş ve piknik yaptı. Fotoğraf tutkunları ise ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

Manisa'dan geldiğini söyleyen Kudret Akçataş isimli vatandaş, "Van'a gezmeye geldim. Badem ağaçlarını, Van Gölü'nü gördüm. Van'ın doğal güzelliklerini geziyorum. İlk defa Van'a geliyorum. Van çok güzel. Bir daha gelmeyi tercih ederim" dedi.