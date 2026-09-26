Çarpışan otomobil ve taksi işyerine savruldu, alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan otomobil ve taksi, savrulup iş yerine çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Hasan G. yönetimindeki 07 ATG 580 plakalı otomobil, Hülya Sokak'tan Kumyol Caddesi'ne çıktığı sırada Özgür B. idaresindeki 59 T 5246 plakalı taksiyle çarpıştı. Savrulan iki araç, caddedeki ısıtma soğutma aletleri tamiri yapılan iş yerine çarptı. Kazada iş yeri ve bazı ekipmanlar ile araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hasan G.'nin 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin lira ceza uygulanıp, ehliyetine geçici süre el konuldu. Kazada hasar gören iş yerinin sahipleri, temizlik yaptı. Araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.