Samsun'un Çarşamba ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Y. idaresindeki 34 HZS 879 plakalı çöp kamyonu, Umut Mahallesi'nde Cihat Ö'nün kullandığı 55 AFV 540 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Ali D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Çöp Kamyonu ile Çarpışma - Son Dakika
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