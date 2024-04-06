Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı

Çarşamba\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, M.M.A. isimli hükümlü Orta Mahalle'de yakalandı ve cezaevine gönderildi.

06.04.2024 15:17  Güncelleme: 15:19
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi tarafından, firari hükümlerinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. (28), Orta Mahalle'de yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, JASAT, Orta, Yargı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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