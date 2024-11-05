Çarşamba'da Kadın Ölü Bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi 302. Sokak'ta yaşayan Müzeyyen Güneş'e ulaşamayan yakınları, evine gittiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Güneş'in cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Güneş'in ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.
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