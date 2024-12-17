Samsun'un Çarşamba ilçesinde yoldan çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba Doğuyaka Kapalı Pazaryeri mevkisinde Aysun Ö. (36) idaresindeki 55 RR 990 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Bir evin bahçesine giren otomobil, park halindeki 55 AND 028 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Aysun Ö. (36) ile yanında bulunan Emine Ç. (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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