Samsun\'da Ortaokul Öğrencilerine Elektronik Sigara Satışı Yapan Kişiye Adli İşlem Başlatıldı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde ortaokul öğrencilerine elektronik sigara sattığı tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine elektronik sigara sattığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan kontrollerde 1 elektronik sigara, 4 elektronik sigara likidi, 9 bin 140 doldurulmuş makaron ve 1836 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.