Çarşamba'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Çarşamba'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çarşamba\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış nedeniyle evler, yollar ve tarım alanları su altında kaldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle evler, ahırlar, yollar ve tarım alanlarını su bastı.

Çarşamba'da dün gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Sahil Mahallesi başta olmak üzere Çaltı, Denizler, Karabahçe ve Kumtepe mahallelerinde yollar ve tarım arazileri suyla kaplandı. Bazı ev ve ahırları da su bastı. Ahırlardaki büyükbaşlar, yetiştiricileri tarafından güvenli alanlara çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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