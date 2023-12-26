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Çarşamba'da silahlı saldırıya karışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Çarşamba'da silahlı saldırıya karışan zanlı yakalandı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlıkçay Mahallesi'nde yaşanan silahla yaralama olayına karışan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Ayrıca, başka bir araçta durdurulan bir şahsın da çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Çarşamba\'da silahlı saldırıya karışan zanlı yakalandı
26.12.2023 - 17:16,
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Çarşamba ilçesinde silahla yaralama olayına karışan zanlı yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Aralık Pazar gecesi, Kirazlıkçay Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.E'yi vurarak yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden araçla kaçan şüphelilerden Ç.Y'yi, Dört Yol mevkisinde olayda kullandığı 9 mm çapında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişekle yakaladı.

Öte yandan suçun takibine ilişkin çalışmalar sırasında ekipler, durdurulan bir araçtaki G.Z isimli şahsın uyuşturucu kullanma, bulundurma ve satın alma suçu, kasten yaralama, silahla tehdit ve parada sahtecilik suçlarından arandığını, 5 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş cezası olduğunu belirledi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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