Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.Ş. (26) idaresindeki 55 AB 201 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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