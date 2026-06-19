Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.D. (59) idaresindeki 55 AUA 577 plakalı minibüs, Sarıcalı Mahallesi Baraj yolu Caddesi'nde F.K'nın (28) kullandığı 55 GP 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan minibüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan M.D. (33) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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