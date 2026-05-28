Çarşamba'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ş. (58) idaresindeki 52 ABU 876 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Çayvar Mahallesi mevkisinde M.Ö'nün (45) kullandığı 55 ABF 679 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan H.Ş. (56) ve N.Ö. (77) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
