Çarşamba Gençlik Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çarşamba Gençlik Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çarşamba Gençlik Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı
11.06.2026 19:27
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Çarşamba Gençlik Merkezi'nde gençlerin eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Çarşamba Gençlik Merkezinde eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirilen kurs ve etkinlikler sonucu ortaya çıkan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Gençlerin dönem boyunca robotik kodlama, ahşap boyama, ahşap tasarım çalışmaları ile resim çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, açılışta yaptığı konuşmasında, dönem boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışını yaptıklarını belirterek, "Gençlik Merkezi olarak kurslarımızda gençlerimizin zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına emek veriyoruz." dedi.

Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çarşamba Gençlik Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Simge Kalkan Simge Kalkan:
    İyi bir etkinlik gerçekten. Fakat bu sergiyi görmek için ziyaretçiler nereden bilecek yani duyuru yeterli mi acaba bu konuda biraz merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kaplan Özlem Kaplan:
    sergisi açıldı tamam da bu eserlerin kalitesi nasıl bilmiyorum fotoğraf bile yok sunulan yapılara. yazı yazıp durmuyoruz işte 0 0 Yanıtla
  • Umut Can Beçene Umut Can Beçene:
    yaşlılar için çok iyi bi girişim böyle merkezler sayesinde gençler boş vakit geçirmiyorlar en azından robotik kodlama gibi yararlı şeyler öğreniyorlar 0 0 Yanıtla
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