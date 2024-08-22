Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi. Dündar ve Karaca, oda başkanlarına gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

22.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Dündar ve Karaca, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, oda başkanlarına gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Dündar, "Göreve başlamamızın üzerinden 5 aylık bir zaman zarfı geçti. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde altyapısı tamamlanan Değirmenbaşı ve Hasanlı Caddesi'nde yol çalışmalarımıza başlıyoruz. Amacımız kış dönemine kadar yol çalışmalarını ilçemizin batı yakasında tamamlamak. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile doğu yakamızın altyapı çalışmalarına ilişkin henüz bir planlama gerçekleştirmedik. Ancak bu dönem içerisinde inşallah ilçemizde doğu yakamızın da alt ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay bir sel felaketi yaşadık ve bunun yaralarını büyük ölçüde sardık. Salıpazarı ilçemiz küçük bir ilçe ve küçük sanayi sitemiz yok. Öncelikle küçük sanayi sitesini kurarak ilçemize kazandırmak istiyoruz. Kapalı pazar yerimiz de yok. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve Çarşamba Belediyemiz ile uyumlu çalışmalar yürütmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Refaettin Karaca, Hüseyin Dündar, Salıpazarı, Çarşamba, samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement