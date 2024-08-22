Çarşamba ve Salıpazarı Belediye Başkanları Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Güncel

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ile Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Dündar ve Karaca, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, oda başkanlarına gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Dündar, "Göreve başlamamızın üzerinden 5 aylık bir zaman zarfı geçti. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde altyapısı tamamlanan Değirmenbaşı ve Hasanlı Caddesi'nde yol çalışmalarımıza başlıyoruz. Amacımız kış dönemine kadar yol çalışmalarını ilçemizin batı yakasında tamamlamak. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ ile doğu yakamızın altyapı çalışmalarına ilişkin henüz bir planlama gerçekleştirmedik. Ancak bu dönem içerisinde inşallah ilçemizde doğu yakamızın da alt ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay bir sel felaketi yaşadık ve bunun yaralarını büyük ölçüde sardık. Salıpazarı ilçemiz küçük bir ilçe ve küçük sanayi sitemiz yok. Öncelikle küçük sanayi sitesini kurarak ilçemize kazandırmak istiyoruz. Kapalı pazar yerimiz de yok. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve Çarşamba Belediyemiz ile uyumlu çalışmalar yürütmek istiyoruz." diye konuştu.