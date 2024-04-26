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Çarşı merkezindeki tek park izmarit çöplüğüne döndü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın atılan izmaritlerle kirli bir görüntüye bürünmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Yüksekova ilçesinde 2023 yılında yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Parkı, sigara izmaritlerine teslim oldu. İlçenin çarşı merkezindeki tek oturma alanı olan parka bilinçsiz vatandaşlar tarafından atılan sigara izmaritleri, kirli görüntüsünün yanı sıra çevre sağlığını da tehdit ediyor. Parkın özellikle oturma alanlarına atılan izmaritler vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Ferhat Karael isimli vatandaş, ilçede birçok vatandaşın dinlenmek ve çocuklarıyla vakit geçirmek için parka geldiğini belirterek, "Vatandaşlar özellikle banklarda oturamıyor. Etraf sigara izmaritleri ve çöp yığınları ile dolu. İnsanlar bu konuda daha duyarlı olmalı. Burası ortak alan. Çöp ve izmaritler atılmamalı. Ayrıca belediyeden rica ediyorum, çöplerin atılmaması konusunda tabela asılsın ve çöpler ile izmaritler temizlensin" dedi.