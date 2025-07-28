Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Büyükdere Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çarşıbaşı'nda Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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