Castro: Devrimi Savunmaya Devam Edeceğim

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ABD yönetiminin suçlamalarına tepki göstererek yaşadığı sürece halkın önünde yürümeye ve devrimi savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Prensa Latina'nın haberine göre, eski Küba Devlet Başkanı Castro, ABD Adalet Bakanlığının kendisini hedef alan suçlamalarına karşı mesaj yayımladı.

Castro'nun mesajı, başkent Havana'da düzenlenen Antiemperyalist Yürüyüş'te okundu.

Mesajında "Halkımızın ve dünyadaki dostlarımızın dayanışmasına kalpten teşekkür ederim" diyen Castro, hayatta olduğu sürece "halkın önünde yürümeye" ve "her an göreve hazır şekilde" devrimi savunmaya devam edeceğini dile getirdi.

Devrimi Savunma Komiteleri Ulusal Koordinatörü Gerardo Hernandez Nordelo ise konuşmasında Küba'nın mevcut durumuna da dikkati çekerek "Emperyalist çevreler, teslim alamadıkları bu mütevazı duruşumuz nedeniyle bizi asla affetmiyor. Yabancı güçler, ülke aleyhindeki her türlü istikrarsızlaştırma planını sürekli körüklüyor. Bu topraklara yönelik yalan ve terörizm temelli karalama kampanyaları da sürüyor." dedi.

"Washington'da planlanan bu soykırıma daha fazla izin veremeyiz"

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 1976'da öldürülen Kübalı diplomat Adriana Corcho'nun kızı Betina Palenzuela ise konuşmasında Küba'nın 67 yılı aşkın süredir çok sayıda saldırıya maruz kaldığını kaydetti.

Palenzuela, "Raul tüm hayatını Küba'nın egemenliğini ve uluslararası barışı savunmaya adadı. Washington'da planlanan bu soykırıma daha fazla izin veremeyiz." diye konuştu.

"Antiemperyalist Yürüyüş" mitingine, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Halkın Gücü Ulusal Meclis Başkanı Esteban Lazo, Başbakan Manuel Marrero, Parti Örgütlenme Sekreteri Roberto Morales ve ülkenin diğer üst düzey yetkilileri de katıldı.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame hazırladığını belirterek "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.