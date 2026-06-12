Çat Barajı'ndaki Adalar Hareketleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çat Barajı'ndaki Adalar Hareketleniyor

12.06.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Su seviyesinin yükselmesiyle Çat Barajı'ndaki adalar yeniden hareketlendi. Yerel yönetim incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan adalar su seviyesindeki yükselmeyle yeniden hareket etmeye başladı.

Geçen yıl su seviyesindeki düşüşler nedeniyle karaya oturan adalar, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte hareketlendi.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça, Çat Barajı'nda incelemede bulundu.

Heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Adalar, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çat Barajı'ndaki Adalar Hareketleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Timur Hızır Timur Hızır:
    Su seviyesi değişikliği doğal bir durum. Barajlarda bu tür hareketler beklenebilir. İyi ki sorumlu kurumlar incelemelerde bulunmuş. Gelecekte bu konuda daha dikkatli takip edilirse iyi olur. Yerel halkın güvenliği en önemli mesele. 0 0 Yanıtla
  • Beyza Yalciner Beyza Yalciner:
    biz burada yaşıyo olarak söylemek istiyorum ki bu adalar bizim turizm potansiyelimiz ve önemli kaynağımız ama hiç önemsenmemiş durumdayız yıllardır bu araştırılmaz kalıyo sadece siyasi ziyaretler oluyo 0 0 Yanıtla
  • Yeliz Akça Yeliz Akça:
    insanlar çoğu zaman böyle doğal olayları abarıyo ya adalar hareket ediyo işte ne var bunda bu normal bi şey 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

10:33
7 belediye başkanı ihraç edilecek İşte Kılıçdaroğlu’nun önündeki liste
7 belediye başkanı ihraç edilecek! İşte Kılıçdaroğlu'nun önündeki liste
10:28
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:36:39. #7.12#
SON DAKİKA: Çat Barajı'ndaki Adalar Hareketleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.