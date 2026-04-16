Çat\'ta Arazi Anlaşmazlığı Kavgası

Erzurum'un Çat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi ile tarafları ayırmaya çalışan bir polis yaralandı.

İlçenin Hacı Yusuf mezrasında iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Y.Y, M.Y, A.Y. ve M.F.A. sağlık ekiplerince ambulanslarla Çat İlçe Devlet Hastanesi ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Daha sonra Çat Kaymakamlığı önünde bir araya gelen taraflar ve yakınları arasında yeniden başlayan kavgaya müdahale sırasında polis memuru A.M.D. de yaralandı.

Burada ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş'ın bulunduğu ambulans helikopterle il merkezine getirildi. Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan A.M.D, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.