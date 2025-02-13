Çat'ta Kış Oyunları Festivali Düzenlendi

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında, Çat ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Kış Oyunları Festivali" düzenlendi.

Çat Kaymakamlığı ve EİT 2025 Turizm Başkenti Koordinatörlüğü tarafından ilçede, festival kapsamında "Üniversiteler Arası Kızak Yarışı", "Baba Oğul Kızak Yarışı" ve kış sporlarının tanıtımı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Erzurum bar ekibi gösteri sundu.

Kaymakam İrem Baha Yağan, yaptığı konuşmada, yıl içerisinde farklı etkinliklerle bir araya geleceklerini belirterek, "Bir insanın yapabilecekleri, imkanları ve kabiliyetleriyle sınırlıdır. Çat'a, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bir şeyler yapma umuduyla geldim. Bugün sizinle bunu başarmış durumdayım. Hepimiz kutlu bir coşku içerisindeyiz." dedi.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Yağan, "Bu festivalin, bu organizasyonun, kızak, baba oğul yarışların ve snowboard tanıtımlarının bundan sonraki yöresel festivalimize de imkan sağlamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Programda, kızak yarışlarının ardından birinci olan katılımcılara ödülleri verildi.

Daha sonra, Kaymakam Yağan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile beraberindekiler, yöresel ürünlerin tanıtıldığı lezzet çadırı ile kış atölyesini gezdi.

İlçeye özgü yöresel lezzet "Çat harmanı" kazanına malzeme ekleyen Yağan ve Yer ile beraberindekiler, program sonunda katılımcılarla halay çekti.