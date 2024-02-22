Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi\'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kurum amirleriyle birlikte Görentaş Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Sakarya, talep ve önerileri dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Kayaboğaz İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Sakarya, öğrencilerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu. Görentaş Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Sakarya, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bilgi aldı.

22.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Sakarya, kurum amirleriyle Görentaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Sakarya, talep ve önerilerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayaboğaz İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Sakarya, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Görentaş Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Sakarya, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bilgiler aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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