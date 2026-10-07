Çatak'ta 350 kovanlı arıcı Işık, Hırvatistan'dan 200 kiloya yakın bal siparişi aldı - Son Dakika
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Çatak'ta 350 kovanlı arıcı Işık, Hırvatistan'dan 200 kiloya yakın bal siparişi aldı

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Çatak\'ta 350 kovanlı arıcı Işık, Hırvatistan\'dan 200 kiloya yakın bal siparişi aldı
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Van'da şehir hayatını bırakıp Çatak'ta Övecik Mahallesi'ne yerleşen Kamil Işık, devlet desteğiyle kovan sayısını 350'ye çıkararak yılda yaklaşık 2 ton bal üretiyor. Hasat öncesi yurt içi ve Hırvatistan'dan sipariş alan Işık, bu ülkeye 200 kiloya yakın bal göndermeyi planlıyor.

Van'da şehir yaşamını bırakıp ailesiyle Çatak ilçesindeki kırsal mahalleye yerleşen Kamil Işık, devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta üretimini büyüttü, bu yıl bal hasadına başlamadan yurt içinden ve Hırvatistan'dan sipariş aldı.

Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle uğraşan 36 yaşındaki Işık, eşi ve dört çocuğuyla 4 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesi kırsalındaki Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı'nın eteklerinde eşiyle arıcılık yapmaya karar veren Işık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen arıcılık eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran Işık, 30 kovan desteğinden yararlandı.

Eşinin de desteğiyle arıcılığını geliştiren Işık, zamanla kovan sayısını 350'ye çıkardı.

Kovanlarından yılda yaklaşık 2 ton bal elde eden Işık, bu yıl henüz hasada başlamadan İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden ve Hırvatistan'dan sipariş aldı.

Birkaç gün içinde hasada başlamayı planlayan Işık, elde edeceği balları özenle paketleyerek müşterilerine kargoyla göndermeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de Işık'ı ziyaret ederek arıların bakımı konusunda teknik destek ve danışmanlık sağladı.

Işık, AA muhabirine, 13 yıl sürdürdüğü şehir hayatının ardından mahallesine dönerek devlet desteğiyle arıcılığa başladığını söyledi.

Doğal üretim yaptıkları için yoğun talep aldıklarını belirten Işık, "Bu yılki siparişlerimizi aldık. Hedefimiz yüksek. Yurt dışında ve yurt içinde siparişlerimiz var. Birkaç gün içinde hasada başlayacağız. Kato Dağı eteklerinde doğal balımızı satışa sunacağız inşallah. Verimin 2 ton civarında olacağını düşünüyoruz. Siparişlerimizi aldık. Her yıl bal verdiğimiz müşterilerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında siparişleri kargoyla gönderiyoruz." diye konuştu.

"Devletin bu hizmeti vermesi arıcılar için çok iyi"

Her yıl birçok ilden sipariş aldıklarını ifade eden Işık, geçen yıl Hırvatistan'a 150 kilogram bal gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl da aynı ülkeden sipariş aldıklarını dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"İki gün önce beni aradılar. 200 kilograma yakın bir siparişimiz var. 4 senedir arıcılıkla uğraşıyoruz. Şimdi arı yetiştiriyoruz. Babam, annem ve eşimle arılara bakıyoruz. Doğal hayattan memnunuz. Bal gönderdiğimiz müşterilerimiz yeniden sipariş veriyor. Mesela geçen yıl İzmir'de bir arkadaşa 10 kilo göndermiştik. Bu yıl 30 kilo sipariş verdi. Birkaç gün sonra kargoyla göndereceğiz. Arıcılık desteği çok önemli. Biz de devletin kırsal kalkınma kapsamında sağladığı desteklerden yararlanıyoruz. Devletin bu hizmeti vermesi arıcılar için çok iyi."

Kaynak: AA
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