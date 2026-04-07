Çatak'ta Beklenmedik Kar Yağışı
Çatak'ta Beklenmedik Kar Yağışı

07.04.2026 15:17
Van'ın Çatak ilçesi yüksek kesimlerinde etkili kar, vatandaşları şaşırttı ve hayatı olumsuz etkiledi.

Van'ın Çatak ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.

İlçenin yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinde başlayan kar, yer yer etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kırsal yerleşim yerlerinde baharı bekleyen vatandaşlar, kar yağışına yakalanmanın şaşkınlığını yaşadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, besiciler hayvanlarını kar altında besledi.

Vatandaşlardan Mehmet Gültepe, AA muhabirine, bol yağışlı bir kış geçirdiklerini söyledi.

Baharı beklerken kara yakalandıklarını belirten Gültepe, "Bu sene çok kar yağdı. Çok zorluk çektik. Şu an bile kar yağıyor. Karla mücadelemiz sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
