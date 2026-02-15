Çatak\'ta Çığ Sonrası Yol 9 Günlük Çalışmayla Açıldı

VAN'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan mezra yolu, ekiplerin 9 günlük yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çatak ilçesinin Alacayar Mahallesi'ne bağlı Tellikaya mezrası yoluna 3 Şubat'ta çığ düştü. Çığ düşmesi ardından mezrada yaşayanların ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yer yer 10 metreyi bulan kar kütleleri arasında ilerleyen iş makineleri, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin, 9 gün süren yoğun mesainin ardından 13 gündür kapalı olan yol, yeniden ulaşıma açıldı.