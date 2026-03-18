Çatak\'ta Çöken Ağıl Duvarında Kuzular Kurtarılıyor

Van'ın Çatak ilçesinde çöken ağıl duvarının altında kalan kuzuların çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Korulu Mahallesi'ne bağlı Albucak mezrasında Emin Kaya'ya ait ağılın duvarı çöktü.
İhbar üzerine mezraya Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yıkılan duvarın altında kalan 50 kuzunun çıkarılması için çalışma başlattı.
Kısa sürede 6 kuzuyu sağ çıkaran ekipler, diğer hayvanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?