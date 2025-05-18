Çatak'ta Mahsur Kalan Pancar Toplayıcı Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde pancar toplamak için gittiği dağlık alanda mahsur kalan kişi ambulans helikopterle kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, pancar toplamak için Görentaş Yaylası'na giden 52 yaşındaki kişi, rahatsızlanarak burada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans helikopter ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından helikoptere alınan kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.